新北市長侯友宜今（28）日上午出席「新北市2021災害管理研討會」，媒體詢問新北市跨年與元旦活動是否照常舉行？侯友宜表示，面對來勢洶洶的omicron，會隨時調整步伐，視疫情滾動式檢討。

侯友宜說，如果能夠完整的守住，大家都平安，活動一定是正常進行，但還是提醒大家，口罩一定要戴上，身體有不舒服不要參加，勤洗手是必備條件，然後在整個動線的規畫上盡量讓人潮不要太集中，人潮的疏散以及動線，會做好防疫，這是基本要做到的，也敬請民眾如果要參加這些活動，一定要配合政府的防疫作為，加強自我管理。