i Trip 5G高雄港灣遊憩，力推6條旅遊路線。（柯宗緯翻攝）

5G應用快速發展，中央與地方也積極推動5G落地應用示範，經濟部中小企業處攜手高市府、資策會，善用高雄5G AIoT創新能量及豐富的港灣遊憩資源，並以5G遊憩服務串聯港灣相關中小店家及特色旅遊景點，推動中小企業5G遊憩示範應用，共同打造「高雄i trip港灣休憩服務」，力推6條旅遊路線。

此次應用以「AR遊戲式遊程服務」(福爾摩獸APP) 結合3D街景地圖、AR體感互動遊戲，帶領民眾瞭解各景點周邊特色店家，並取得優惠好康，預計在高雄推出6條結合景點的特色的旅遊路線，像是適合親子體驗的「藝文高雄漫旅路線(鹽埕區海濱周邊景點)」、適合情侶體驗的浪漫愛河一日遊路線，預計明年2會還會配合燈會活動，推出萬人點燈遊程，藉由遊戲任務與優惠獎勵方案，讓來高雄遊玩的民眾在旅遊過程中，還能體驗5G服務拿好康。

此外，也在棧貳庫高雄好物市集櫃位推出「5G Live好物販賣所」，以綠幕即時影像合成直播技術與快閃活動形式，販售高雄在地好物，觸及線上消費者與外地觀光客，帶動當地店家的人潮與錢潮，進而開拓5G在數位觀光商務新價值。

同時，於義享時尚廣場戶外裸眼3D螢幕，推出跨螢幕即時互動遊戲，預計搭配聖誕檔期，推出「手機接寶拿好康」活動，民眾可於高雄「Kpass雄讚」行動電商平台兌換。

中小企業處副處長胡貝蒂表示，這次在高雄的示範只是個起跑點，未來可將5G高雄港灣遊憩城服務複製擴散至其他縣市，擴大中小企業應用場域，帶動中小企業5G創新應用服務普及，帶動中小企業進行智慧化升級與轉型，同時活絡地方經濟的發展，帶動業者的創新轉型。

高雄市經發局長廖泰翔表示，藉由本次「5G高雄港灣遊憩城」的示範帶動，亞灣區的中小型店家也受惠於高雄積極推動5G應用所帶來的效益，這次也介接經發局「高雄好物市集」和「高雄港都選物所」，展現出中央與地方攜手合作之綜效，未來除期許能夠永續經營與持續擴散，樹立高雄成為5G應用的典範城市。

本次踩線團是起點，接著從聖誕前夕到明年4月，可鎖定福爾魔獸推出的6條高雄AR遊程解鎖快閃直播任務，並依時節推出「生猛海鮮吃到飽」、「高雄必買伴手禮」、「港都選物所」、「文創商品專賣店」、「棧棧小物推薦」、「義享時尚廣場限定任務」及「台灣燈會在高雄」等，藉由每一次的遊憩體驗，解鎖各項任務，獲得的「獸魂」還可以兌換合作店家商品優惠。