57歲鹿谷張姓茶農曾榮獲神農獎，這兩年卻因疫情加上台灣大旱，導致營運出狀況，欠下22萬餘元的營業稅，經協商後決定拍賣茶葉和茶梅等商品抵繳稅款。（彰化分署提供／謝瓊雲彰化傳真）

57歲鹿谷張姓茶農曾榮獲神農獎，這兩年卻因疫情加上台灣大旱，導致營運出狀況，欠下22萬餘元的營業稅，經協商後決定拍賣茶葉和茶梅等商品抵繳稅款。（彰化分署提供／謝瓊雲彰化傳真）

張姓茶農家中世代種茶、製茶，技術享負盛名，得獎不斷。這次為了抵繳欠稅，所有拍賣的好茶都是以破盤價販售，預料又將造成轟動搶購。（彰化分署提供／謝瓊雲彰化傳真）

張姓茶農家中世代種茶、製茶，技術享負盛名，得獎不斷。這次為了抵繳欠稅，所有拍賣的好茶都是以破盤價販售，預料又將造成轟動搶購。（彰化分署提供／謝瓊雲彰化傳真）

疫情、乾旱衝擊 鹿谷神農獎茶農拍賣百斤茶抵22萬欠稅

曾榮獲神農獎的南投鹿谷知名張姓茶農，因不敵疫情衝擊、和去年乾旱導致茶葉歉收且品質不理想，因而積欠22萬元營業稅，明年1月4日上午將在行政執行署彰化分署拍賣上百斤高山茶、紅茶，抵繳稅金；由於所有拍賣的好茶都是以破盤價販售，預料又將造成轟動搶購。

57歲張姓茶農世代在鹿港種茶、焙茶製茶，身為茶園第四代傳人的他與妻子兩人經營茶行，2000年曾榮獲十大傑出農民、神農獎，5年多前還拿下比利時米其林風味評鑑三星獎，在鹿谷茶鄉享負盛名；近年也轉型觀光茶園，還研發了茶梅、茶豆干各種精緻茶食茶點開拓商機。

張姓茶農表示，自己的茶葉在兩岸三地販售，也曾經去歐洲參加比賽，但去年起受到新冠疫情嚴重衝擊，國際茶葉展售活動全面被迫取消，嚴重衝擊茶葉銷售通路，而自己也長期無法自由往返兩岸，在大陸廣州、上海近百萬元資金無法取回；偏偏今年台灣又遇上百年大旱，導致茶葉欠收、採收品質也不理想，整體營運狀況雪上加霜，資金調度出現困難，才會積欠去年度22萬多元的營業稅未繳納。

主任執行官胡天賜說，張男是知名茶農，欠稅屬於特殊情況個案，承辦此案的執行官郭中明親率書記官至鹿谷茶廠拜訪張男，經協商後張男主動表示願意繳納，且將拿出自家茶園種植並採收的杉林溪茶、日月潭蜜香紅茶，及梨山高山茶，當天將全部以市場破盤優惠價格進行變賣。現場還有張男茶行製作的紫蘇梅等茶點蜜餞拍賣。變賣所得一半抵繳稅款、一半歸張男收入。

胡天賜表示，拍賣活動在明年1月4日上午9時至11時進行，為免排隊人潮聚集，並節省民眾排隊時間，彰化分署提供20名額，可透過臉書粉專事先預約訂購，再於拍賣當日前來取貨的創新作法。因變賣數量有限，每人限購茶葉2斤(組)、蜜餞4盒。