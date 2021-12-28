桃園慈善高爾夫球協會創會長張榮發（圖左）28日捐贈1輛「巴騰堡格紋」塗裝的救護車給桃園市消防局，由消防局長謝呂泉受贈（圖右）。（陳夢茹攝）

桃園市消防局獲贈1輛「巴騰堡格紋」塗裝的救護車，車身貼有反光條，能在夜間提高辨識度，為全市第1輛巴騰堡格紋救護車。

桃園慈善高爾夫球協會本持回饋社會的理念，於28日捐贈1輛巴騰堡塗裝的救護車給大湳消防分隊。創會長張榮發表示，這次捐贈籌備5年、集結眾多善心人士的愛心，希望讓第一線的警消有更好的裝備執行任務，也藉此善舉拋磚引玉，盼更多人投身公益。

「巴騰堡」名稱源於格紋狀外觀和巴騰堡蛋糕橫切面圖案非常相似，「巴騰堡格紋」則常用於警消的車身塗裝。消防局局長謝呂泉說，這是全市首輛巴騰堡塗裝的救護車，未來新救護車將全部採用這種塗裝。

消防局指出，首輛巴騰堡塗裝的救護車，車頭鏡像119字樣可讓前方車輛在第一時間察覺，進而禮讓救護車，車身的巴騰堡格紋設計，在日照或一般車燈照射下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，大幅提升安全性，確保救護人員執行緊急救護工作安全無虞。

另外，救護車內配置LUCAS（自動心肺復甦機），利用機器按壓代替徒手按壓，能提高CPR的品質，還備有ETCO2（潮氣末二氧化碳監測儀）等裝備器材，皆為執行緊急救護工作重要輔具，讓到院前救護發揮最大功效。

謝呂泉也指出，自疫情爆發以來，消防局肩負緊急救護與防疫勤務，繳出亮眼成績單，榮獲「消防署109年救護特殊績優團隊獎」全國第1名，更在「109年到院前心肺功能停止（OHCA）康復出院人口比率」奪下6都之冠。

謝呂泉說，2021年OHCA患者康復出院人數也較往年增加，截至目前已達106人，比去年同期增加3人，創桃園新紀錄，未來也將持續努力提供桃園市民高品質的救災、救護服務。