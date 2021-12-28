新竹市長林智堅宣布不參選竹竹併後的首任市長，國民黨立委李德維諷刺，將「棄選」根本就不存在的「大新竹市長」。但不知道是不是「自戀過頭」了，開記者會把自己塑造成「忍辱負重」，其實是因為吃相難看，腹背受敵，不但遭受社會輿論批評，連綠營自己都挺不下去。

李德維表示，竹竹可不可以合併升格，竹竹需不需要與苗栗合併升格，乃至於整個國土規劃，直轄市的配置，當然都可以討論，也應該要討論，但這其中的關鍵環節，在於區域發展的現在未來，在於財政收支的分配運用，在於非直轄市的發展落差，不在林智堅的選與不選。

李德維直言，說得更白些，都是林智堅跟民進黨團總召柯建銘惹的，現在自己收手了，難道百姓還要念著你的好？

李德維說，當初之所以被罵，就是因為「英人設市」，不討論那些規劃，只是為升格而升格，就滿口瞎掰硬拗，現在就算林智堅宣布棄選，也沒有改變民進黨急如星火，「英人設市」的難看吃相，只是那個「人」，可能是林智堅以外的另一個人罷了。