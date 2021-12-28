台北海大教授莊雅雯(左)被推下水，狼狽卻笑得開心。（台北海大提供）

台北海大教授莊雅雯被推下水。（台北海大提供）

台北海大小金城武Ethan走秀。（台北海大提供） 提供）

台北海洋科技大學(簡稱台北海大)時尚造型設計系(時尚系)發表2021年主題服裝畢業展演，將防疫期間鮮少使用的游泳池打造成伸展台，展中以「魄浪」為主題，讓學生品踏浪而出，最後學生竟直接把指導老師推下水，還集體跳入泳池，全場嗨翻。

台北海大演藝時尚事業管理系（演藝系）主任劉亮佐，邀請演藝學生參與走秀勇於挑戰自己，劉亮佐表示：「雖然還是有很多不成熟，但我認為，演戲和走秀一樣都是專業的表演，有這樣練習膽量的機會當然不能缺席。」

他說，看到演藝系的孩子用歌唱結合走秀，為靜態的服裝秀添加風采，本以為調皮的演藝系會跳水搗蛋，沒想到視傳系的學生搶先發難，「疫情讓有創意的孩子們悶壞了！卻也帶動現場一波高潮，讓這場神佛過海的大秀以歡笑收尾。」

有趣的是，當天台北海大副校長見狀，認為學生要把握青春，意外鼓勵同學「跳啊，都跳下去啊」；但負責管理泳池的體育室教練，因為同學全裝又帶妝下水，踩到校規底線，臉上三條線。

台北海大國暨技校際事務合作處處長林威克則笑說，「我們主管也都被罵了，但是這是學生畢業前最後一次展出作品，所以對他們小逞一下而已」。他透露，學生很貼心，「把老師推下水前，還幫老師清空口袋，哈哈哈」。這是台北海大時尚系第七屆畢業成果展，12組學生展演共計72套服裝，4套寵物親子服飾，結合演藝系與時尚系的學生共4組演出。

秀導莊雅雯教授表示，學生將服裝融入希臘神話及東方神祇，象徵「魄力」驅趕疫情，「善用燈光及泳池漣漪的特性，做出其他場地很難有的折放射效果，象徵微光終將成為希望。」是她建議將停用的游泳池改成伸展台，服裝也融入海神的傳統元素。

凱渥名模徐尹擔任技術指導，歌聲被譽為小陳綺貞的時尚系高郁蓁同學，擔任開場演唱。其中彩蛋是，台北海大設有寵物業經營管理系，現場也讓寵物一同參與走秀。徐尹說，「教人克服在泳池上走秀已是難事，但讓狗狗在準確地方定位更是不可思議，結果沒想到寵物系所訓練狗兒，非常聰明且穩定，反而像導盲犬一般指引著學生前進」，她開玩笑直呼「真是人不如狗啊！」