一名網友在臉書上分享，他的女鄰居疑似在住處「接嫖客」，他天天被男女床戰的聲音騷擾，上網發問「該如何解決？」文章曝光後，在網路上掀起了議論。

這名網友在臉書專頁《靠北建商2.0》匿名投稿，表示住處的房屋隔音差，而女鄰居疑似把住處作為接嫖客的地方，他經常聽到隔壁傳來害羞的男女交歡聲音，長期下來實在不堪其擾。但他詢問住處管委會，卻得到「屋主的使用自由」的甩鍋回覆，崩潰詢問網友這件事到底該怎麼解決。

文章曝光後，不少網友在留言區開玩笑，「去捧場嫖到她腿軟無法再接客」、「鄰居有優惠價ㄇ」、「搞不好遇得到HomHom~~」、「沒開發票，檢舉逃漏稅」、「當然親身進去蒐證囉」、「恐成治安死角！！地址給我；我去處理。」、「每天放大悲咒回擊」。

也有網友認為，若確認是在賣淫，請報警處理，「民宅私人應召站是違法，可報警檢舉，記得打110才能妥善留存報案紀錄」、「當然是報警啊，這沒什麼商用問題，這就是100％違法XD」、「如果是私娼，她客人一來你就報警，這樣搞個幾次她差不多就準備搬家了唷」。