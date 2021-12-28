最新一期英國《自然》雜誌報導，美國哥倫比亞研究人員與香港大學科學家合作的一項新研究增添更多證據表示，Omicron可以逃避疫苗和自然感染賦予的免疫保護，需要新的疫苗和治療方法來預測病毒可能如何快速演變。

大陸澎湃新聞報導，Omicron的一個顯著特徵是，病毒刺突蛋白的變化數量驚人，這可能對當前疫苗和治療性抗體的有效性構成威脅。

報導稱，這項新研究表明，疫苗抗體對Omicron的中和作用大幅下降。在實驗中，研究人員將疫苗接種產生的抗體與活病毒和實驗室構建的類比Omicron假病毒相結合，測試了抗體中和Omicron的能力。

報導說，與祖先病毒相比，使用4種國外最廣泛使用的疫苗（莫德納、輝瑞、AZ、嬌生）中的任何一種進行完全接種的人的抗體，在中和Omicron方面的效果明顯較差。來自先前感染者的抗體甚至更難以中和Omicron。

雖然接受兩種mRNA疫苗中任何一種加強針的個體可能會得到更好的保護，但他們的抗體也表現出對Omicron的中和活性相對減弱。

研究人員表示，新的結果表明，以前感染過的人和完全接種過疫苗的人都有感染Omicron的風險。即使是第三次加強注射，也可能無法充分防止Omicron感染，但研究人員建議接種一次加強針，因為個體仍然會從一些免疫力中受益。

報導說，這些結果與其他中和研究以及來自南非和英國的早期流行病學資料一致，資料顯示兩劑疫苗對Omicron引發的症狀性疾病的功效顯著降低。

研究還表明，大多數單株抗體無法中和Omicron。在感染過程的早期給藥時，單株抗體可以防止許多人患上重症。但這項新研究表明，目前使用的所有療法和大多數正在開發的療法，如果它們真的有效的話，對Omicron的效果也要差得多。

報導還表明，在單株抗體的中和研究中，只有一種（中國批准的Brii198）對Omicron保持顯著的活性。研究人員指出，Omicron現在是科學家所見過的最完整的中和「逃逸者」。

此外，在這項研究中，研究人員還在Omicron中發現4個新的尖峰突變，這些突變有助於病毒逃避抗體。這些資訊為設計對抗新變種的新方法提供重要參考。