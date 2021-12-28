民眾黨議員參選人聲明力挺顏寬恒 柯文哲表態了 12:392021/12/28 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中市第二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒。（資料照，陳世宗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲。（張立勳攝） 民眾黨議員參選人力挺顏寬恒 柯文哲表態了 訂閱影音： 中時新聞網 民眾黨台中市議員參選人，也是現任大里區立德里長江和樹發表聲明力挺台中市第二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒。外界好奇江的立場是否與黨主席、台北市長柯文哲一樣，柯文哲28日表示，民眾黨沒有推出候選人，相對中立。 江和樹挺顏寬恒，外界認為柯文哲的立場是否一致，柯文哲今表示，「一個黨裡面有各式各樣的人，在地方上和顏可能是好朋友，所以是個人立場，我們沒有推出候選人，相對中立。」 「他」現身陪林靜儀掃街 港媒大驚：要重返政壇了？ 民眾黨里長江和樹 發聲明挺顏寬恒 #柯文哲 #民眾黨 #顏寬恒 #立場 #江和樹 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中二補選激戰 顏寬恒批仇富 林靜儀攻豪宅 04:102021/12/27 政治要聞 蔡易餘陪林靜儀路口拜票 再批顏違建占國土 17:092021/12/27 政治 傳綠拱陳建仁選北市長 柯不回應 04:102021/12/28 焦點要聞 顏寬恒控16名檢察官進駐選區要看住他 中檢回應了 17:242021/12/27 政治 林靜儀嗆國民黨發言人不住台中 凌濤：我念台中一中 19:472021/12/27 政治 連勝文現身顏寬恒競選總部嗆爆「某些人」 釣出在地人回應 10:452021/12/27 政治 一早跑3市場搏感情 顏寬恒批對手「學周玉蔻模式」對他人格毀滅 08:562021/12/28 政治 顏寬恒控遭政治偵查 林靜儀籲道歉 04:102021/12/28 地方新聞 懶人包／中二補選5參戰 顏寬恒對決林靜儀1／9見真章 10:292021/12/28 政治 16位檢察官進駐中二選區 顏寬恒籲：不要成為政府打手 12:212021/12/28 政治 顏寬恒對賴清德喊話：都是網軍受害者 何必苦苦相逼 14:512021/12/27 政治 台中補選顏寬恒、林靜儀誰會贏？ 最新民調結果一面倒 18:112021/12/27 政治 政治熱門新聞 林智堅退選內幕曝光 連綠營地方大老都倒戈 - 政治 林智堅退選有秘辛？72小時轉折內幕曝光 當面告知蔡英文 - 政治 看完侯友宜最新民調 媒體人竟爆3大預言 - 政治 蔡英文最新民調出爐 政黨好感度曝光 - 政治 林智堅稱9月拋大新竹合併議題 黃暐瀚想起鄭文燦一句話：破案了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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