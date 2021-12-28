台北市長柯文哲。（張立勳攝）

民眾黨議員參選人力挺顏寬恒 柯文哲表態了

民眾黨台中市議員參選人，也是現任大里區立德里長江和樹發表聲明力挺台中市第二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒。外界好奇江的立場是否與黨主席、台北市長柯文哲一樣，柯文哲28日表示，民眾黨沒有推出候選人，相對中立。

江和樹挺顏寬恒，外界認為柯文哲的立場是否一致，柯文哲今表示，「一個黨裡面有各式各樣的人，在地方上和顏可能是好朋友，所以是個人立場，我們沒有推出候選人，相對中立。」