臺灣CCIM（國際不動產投資師）協會今（28）日公布2021年第四季商業不動產投資信心指數（ICI），結果顯示，四大指標全數上升，包括：辦公室、旅館、店面、總體經濟環境；不過，僅「土地開發」指標，已出現微幅下降的訊號。

這項CCIM商業不動產投資信心指數（ICI）調查，計畫負責人為政治大學地政系林左裕教授團隊。

最新出爐的2021年第四季台灣CCIM商業不動產投資信心指數（ICI），調查的總平均指數為116.38點。與前一季相較，上升7.71點。

本次調查中，四項指標全數上升（辦公室、旅館、店面、總體經濟環境），僅「土地開發」指標微幅下降。

林左裕教授指出，此次調查顯示，信心最高的指標，還是「土地開發」，指數為146.67點，相較前一季微幅下降0.80點。

信心居次的指標，為「辦公室」，在本次調查中為130.46點，相較前一季上升9.53點。

信心居第三的指標為「總體經濟環境」，相較前一季上升8.56點。

信心居第四的指標為「店面」，在本次調查中為75.23點，雖為本次調查數值最低之指標，但相較上一季上升13.54點。

至於旅館，較不屬於典型商業不動產，於本指數計算中並未將其列入總指數之計算，但仍對其進行調查及個別發布。「旅館」之投資信心在本次調查中為87.27點，相較前一季上升25.04點，指數偏向保守，但因國內疫情趨緩使得投資逐漸回溫。

而全台三大都會之土地開發信心指數，僅中部地區上升，其中南部地區信心點數最高。

主持此項調查的政大地政系林左裕教授指出，受到產業對中、南部設廠投資及未來工作機會的拉抬所影響，在本季調查中，南部的不動產漲幅最高，其次為中部。而因各使用類型的不動產價格在這一、兩年內已有一波漲幅，因此生產的原料（即土地）之漲幅已趨鈍化，對後續各類標的不動產之漲勢，將有紓緩之影響。