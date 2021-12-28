合庫銀行在本周一率先由董事會通過今年的年終配發，以及2022年的加薪行情，不僅使合庫成為配合政院加薪4％政策的領頭羊，據了解，合庫即將發放的年終獎金，平均行情超過7.5個月之外，最高更可上看接近8個月，使得合庫在兩大公股行員薪給福利措施上，已坐穩「冠軍」寶座；而據了解，身為重要靈魂人物的合庫董座雷仲達，這次在年終及加薪的政策拍板定案上除了配合政策，另一個主要用意，是希望能藉此有效激勵員工士氣。

外界所不知道的是，在去年的遠航案之後，近期潤寅案使合庫員工遭搜索調查，再度使合庫內部氣氛一度低迷沈重，然而截至目前為止，即使是扣掉相關提存，合庫的獲利依然居全體公股行庫第一名，而且比起去年成長超過27％，也因此，向來重視員工福利及士氣的雷仲達，和銀行總經理林衍茂雙雙在26日首度對員工發出信心喊話的公開信，而率先加薪以及合庫歷來最高的年終發放行情，更展現了經營高層對於鼓舞士氣付諸實際行動的誠意，以下為董事長雷仲達總經理林衍茂具名的「給同仁們的一封信」員工信全文。

「親愛的同仁：首先要感謝各位的辛勞！這一年多以來，雖然面對疫情以及國內外經濟環境變動的衝擊，但是同仁們都能齊心努力，戮力完成各項任務，使合庫能夠善盡穩定金融的社會責任，協助諸多國人及企業度過疫情難關。

另外，今年我們合庫的球員，在東京奧運大放異彩，相信大家也都以身為「合庫人」而與有榮焉。此外，更難能可貴的是，在如此嚴峻的情勢之下，我們合庫今年的各項業務還能穩健的成長，截至110年10月底，合庫銀行的稅後盈餘達到157億的歷史新高，這些都是各位辛勤努力的成果，而我們相信，這些成果反映在各位明年支領獎金及員工酬勞時，必定是豐碩而甜美的。

近日經由媒體的報導，同仁們可能會有一些憂心，甚至影響了工作士氣，但是各位一定了解，合庫永遠都會是同仁們最堅定的後盾，不論遭遇任何困難，合庫永遠會和大家一起共同面對，因此各位無需擔憂，我們大家秉持一向對工作的執著與熱情，認真做好份內的工作，更不忘互相打氣，大家一起共同為合庫這個大家庭貢獻出自己的心力。雖然疫情有趨緩情勢，但值此季節交替的時候，日夜溫差變化極大，大家仍然要多多注意保暖及身體健康。讓我們共同期待明年春暖花開之時，會有更絢麗的春景在等著我們。再次感謝各位的辛勞與付出，祝福大家身體健康，闔家平安。」

由這封員工信，亦可看出董總對於員工展業的力挺支持，希望員工能在明年繼續打拚，不要因為司法的紛擾反而使業務動能斷炊。