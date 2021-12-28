立法院會28日三讀通過《性別工作平等法》修正草案，明定勞工妊娠期間，雇主應給予產檢假7日，陪伴配偶產檢和陪產假7日，產檢假、陪產檢假、陪產假薪資照給。

三讀條文規定，性平法第15條產檢假將從5日增加到7日，受僱者陪伴配偶妊娠產檢或其配偶分娩時；受僱者於其配偶分娩時 ，雇主也應給予5天陪產假。產檢假及陪產假期間，薪資照給。

由於現行5日產檢假期間薪資由雇主給付，為不增加雇主負擔，三讀通過條文明定，雇主先行給付產檢假薪資後，其中逾5日的部分得向中央主管機關申請補助，並函請立法院審議。

第19條增訂第二項，受僱於未滿30人的公司，經與雇主協商雙方合意後，為撫育未滿3歲子女可以調整工作時間或減少工作時間1小時，減少時間不得請求報酬。

另外，此次修法刪除現行第22條，不論配偶就業與否，也不再限定須有正當理由，受僱者都可以申請育嬰留職停薪和家庭照顧假，以鼓勵受僱者及其配偶共同分擔養育子女責任。