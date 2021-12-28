全台布袋戲第一代女頭手江賜美，由於一家三代都是從事布袋戲藝術，她也深耕領域逾70年，經歷台灣布袋戲各式發展階段，雖然傳統布袋戲界都是以男性為主體，但她豪放、細膩的演出風格，凸顯出兼具傳統與創新的新風格，也使她成為台灣當代布袋戲重要保存者，近期更獲得文化部重要傳統表演藝術「人間國寶」殊榮。

新北市文化局指出，江賜美長年深耕在新北市新莊，她出身於戲曲世家，16歲就上台擔任頭手，與父親遊走在各地巡迴演出，江賜美的表演跳脫出傳統布袋戲表演風格，演出風格豪情又不失細膩，著重在劇中角色情感和細膩刻畫，凸顯出女性關壞，也賦予布袋戲、戲目新生命。

另外，江賜美阿嬤創立的「真快樂掌中劇團」，一家三代傳承藝術不遺餘力，除了不斷開發新媒材外，也致力國內外布袋戲傳推廣承工作；江賜美去年更受邀擔任國立臺北藝術大學傳統音樂學系「布袋戲」大師班專業教師，進行教育推廣，並參與各式國際藝術節工作坊，將布袋戲表演藝術推展至國際舞台。

江賜美表演經歷歷經內台、賣藥團、外台、文化場等不同布袋戲發展階段，熟知體現布袋戲知識，成為布袋戲中的翹楚；文化部認為，她對於保留傳統文化及傳承工作不遺餘力，已符合重要傳統表演藝術認定條件，因此可視為布袋戲重要保存者。

文化局長龔雅雯表示，2008年至去年以來，新北市藝師陸續榮登國家重要傳統表演藝術保存者，包含歌仔戲廖瓊枝、說唱楊秀卿、北管音樂邱火榮及歌仔戲文場音樂林竹岸等4位保存者，今年布袋戲藝師江賜美再獲殊榮，皆是新北市重要的無形資產。

龔雅雯說，為保存發揚無形文化資產，市府持續推動傳統藝術的保存記錄與推廣傳習，包括出版藝師口述歷史專書與影像紀錄，每年更舉辦傳統藝師展演活動，讓民眾認識技藝文化和藝師投入一生傳承的紀錄，同時與學校合作文資前進校園，將大師技藝扎根校園，以期傳承、發揚傳統技藝。