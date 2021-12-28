新北市長侯友宜出席「新北市2021災害管理研討會」。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今（28）日上午出席「新北市2021災害管理研討會」，會議以新冠肺炎防疫為主軸進行討論，侯友宜表示，變種病毒Omicron持續在全球肆虐，7＋7的方式面對新的挑戰，執行上有一定的困難度，容易造成防疫破口，讓他非常擔憂，春節期間一定要全力備戰才能守住。

侯友宜說，Omicron已經在全球肆虐一段時間，我們必須要採取不一樣的策略跟方向，現在雖然用阻絕於境外擋住，7＋7的方法面對的是另一種新的挑戰，其實7天的隔離是很容易因為從境外移入的陽性個案，同住家人到底能不能守住一人一室，或是守住同住家人在生活上的加強版自主健康管理，在執行上它是有一定的困難度，這些往往很容易造成防疫的漏洞跟破口。

侯友宜表示，在春節期間7＋7我們要全力備戰，更要強化防範，才能夠守住這一塊，所以他非常擔憂，目前在整個狀況來講，未來在春節前、春節中這段時間，我希望大家能夠守好，疫情一定會快速的穩定，所以還是給大家善意的提醒，防疫絕對不能掉以輕心，最近看到很多的行業不斷在蓬勃的發展過程當中，更要提醒防疫一定要做到位。