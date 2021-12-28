刑事警察大隊偵二隊28日宣布在桃園、新北破獲仿冒amiibo品牌晶片卡、印刷品、SWITCH品牌遊戲機周邊商品，查獲贓證物數量2萬1千餘件，侵權市值約400萬元。（民眾提供／盧金足台中傳真）

消費者要認明正版遊戲機。（民眾提供／盧金足台中傳真)

「動物森友會」也被仿冒 山寨貨1年海撈400萬

疫情期間，民眾在家裡玩遊戲機，還造成一機難求盛況，刑事警察大隊偵2隊28日宣布在桃園、新北破獲仿冒amiibo品牌晶片卡、印刷品、SWITCH品牌遊戲機周邊商品，查獲贓證物數量2萬1000餘件，侵權市值約400萬元，還大膽公開張貼販售未經原廠授權amiibo商標卡片，警方兵分多路逮捕董姓、黃姓兩名犯嫌，警訊後全案依違反《商標法》移送法辦，恐面臨商標權人天價民事求償。

買遊戲機，小心買到假貨！警方查獲《集合啦！動物森友會》仿冒居民卡，還有《超級瑪利歐 奧德賽》、《薩爾達荒野之息》等遊戲出現仿冒「amiibo」卡片，竟然攏係假。

保二總隊耗費1個多月偵查，釐清董、黃兩名賣家囤貨地址、進出貨及活動處所，分別向桃園、新北地方法院聲請搜索票，分別到桃園市桃園區逮捕董嫌、新北市三重區逮捕黃嫌，並在2嫌住處查獲仿冒amiibo晶片卡、SWITCH遊戲機周邊配件總計2.1萬件，侵權市值估計400萬元。

警方表示，日本遊戲公司「任天堂」去年推出SWITCH遊戲「集合啦！動物森友會」後引爆全球熱潮，連帶其相支援的「amiibo」商品也因此興起，往往推出新品便立刻搶購一空，在日本甚至變成黃牛炒價、轉賣的標的之一。

保2總隊指出，今年底偵辦2筆蝦皮拍賣網站帳號販售仿冒商品案件，除仿冒SWITCH品牌的遊戲機週邊配件外，竟還有多款任天堂原廠從未生產過的「amiibo」晶片卡商品，除熱門的《集合啦！動物森友會》仿冒居民卡外，也包括《超級瑪利歐奧德賽》、《薩爾達荒野之息》等等遊戲都已出現其仿冒「amiibo」卡片，甚至打著「台灣製造、親手自製」等標語，大膽自製公開張貼販售未經原廠公司授權之amiibo商標卡片。

保2總隊耗費1個多月偵查，釐清犯嫌囤貨位址、進出貨及活動處所的關係，俟事證齊全時機成熟，向台灣桃園、新北地方法院聲請搜索票，分別至桃園市桃園區、新北市三重區犯嫌住處執行搜索，現場查獲仿冒amiibo晶片卡、SWITCH遊戲機周邊配件。

「amiibo」為日本遊戲公司「任天堂」開發之「近場通訊」商品，多以內含有晶片的公仔、玩偶型式販售，玩家將所購買的amiibo」點觸遊戲主機之NFC讀取範圍後，可取得其對應遊戲之角色、服飾裝備等遊戲內容。

除豐富遊戲的趣味性，精緻可愛的外型被熱愛任天堂遊戲之玩家作為收藏品珍藏，近年隨著SWTICH遊戲「集合啦！動物森友會」推出，開發出紙製卡片型式之amiibo，獲得不少消費者喜愛，供不應求，常有「一卡難求」的情形發生。

警方表示，犯嫌看準商機，自行向大陸淘寶網購進大量空白NFC晶片卡，再自行至網路抓圖、經設計並輸出成貼紙後，貼於其上加工製成商品販售，另案犯嫌則直接與大陸賣家合作，協助大陸上游在台申請蝦皮帳號，由上游不定時批發仿冒商品予犯嫌後，再由犯嫌協助賣場出貨，所得獲利以支付寶方式與中國大陸上游分帳。

犯嫌因假貨成本低廉，以薄利多銷之低價策略，銷售價每件10至285元吸引買家，牟取不法暴利。

警方表示，犯嫌自行加工製造，以遠低於正版商品的價格販售未經授權仿冒商品，雖使得民眾可以相對低的價格獲得所想要遊戲內容，卻有可能發生仿冒卡片無法讀取或是讀取後獲得的道具與卡面標示不符等情形，嚴重影響商標權人商譽及品牌形象，觸犯《商標法》也恐面臨商標權人天價民事求償。