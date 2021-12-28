物價漲勢擋不住，包括民生餐飲頻傳漲價，衛生紙農曆年後也要漲價。為了解民眾對於物價上漲的看法及對生活影響，《輔大東森智慧數據中心》進行一項民調，結果顯示，高達95%的民眾都對近期物價上漲有感。

根據調查結果，75.4%民眾對近期物價上漲「非常有感覺」、19.6%「還算有感覺」、3.5%「不太有感覺」、0.6%「完全沒有感覺」、0.9%「不知道／沒意見」。

而受物價影響較大的消費行為，前三項分別為日常生活用品73.7%、餐飲消費62.5%、休閒娛樂支出22.2%，其他依序為交通費22.1%、房貸或房租支出20.3%、子女教養費（生活費與教育費）18.4%、醫療費用17.4%、其他家人（小孩以外）的生活或扶養費12.5%、治裝費5.8%、其他0.9%、都沒有影響1.3%。

此外，在物價上漲期間，有近63.7%的民眾願意減少休閒娛樂支出，占所有花費類別的第一選擇，其次為餐飲消費54.1%、日常生活用品41.1%、治裝費40.6%；接著依序為交通費12.5%、醫療費用5.8%、其他家人（小孩以外）的生活或扶養費3.9%、房貸或房租支出3.5%、子女教養費（生活費與教育費）2.5%、其他1.0%。由此可見，教育費是民眾認為最不能節省的開銷。

此調查時間為《輔大東森智慧數據中心》於2021年12月6日至8日，透過手機簡訊通知，進行「民眾對物價感受議題」網路問卷調查，共回收1386份有效樣本，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.63%。