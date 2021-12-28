新竹市長林智堅提出的大新竹合併，影響大新竹地區所有人的選舉布局，長期在新竹縣深蹲的行政院政務顧問鄭朝方28日出席陽明交通大學客家學院新書發表會，也對林智堅宣布不選明年大新竹合併的市長選舉，表達「尊重、感佩」，至於鄭朝方未來動向，他也賣關子「時間到了，大家就會知道」。

鄭朝方表示，林智堅過去辛苦了，為了合併的事情四處奔走，「這樣的精神我很感佩」，為了大新竹共好的議題「我們都持續在基層奔相宣導」，為了新竹縣、新竹市民更好的福祉，都是「不管是我、宏輝哥（鄭宏輝）、林市長最初的期望」，也持續在往大新竹合升格的這條路走。

鄭朝方說，在往大新竹合併升格的這個過程中，大家都有不同意見，但要配合法治，在基層上的溝通也很重要，未來實質進入合併的程序，或在程序之前，應要有更多溝通，對於合併「聲音、波折就會少一些」。

鄭朝方認為，合併升格也有機會解決新竹縣市共同無法解決的問題，例如環境、交通等，也不僅是讓產業升級、增加投資機會，透過合併也有望一次到位解決上述問題。

鄭朝方被問及未來動向、是否參選大新竹合併市長等，他表示，他持續在基層深耕長達5、6年，「相信大家也有感受到我們對於新竹縣市議題的深耕」，而新竹不是只有鄭朝方，還有許多優秀的政治工作者在為這塊地努力。

至於有媒體報導鄭朝方已接受民進黨部高層安排要職，鄭朝方則回應，「這些日子大家都很關心我的動態，我也接收到各方的建議」，他也持續在做客家文化相關、原生工作，以及基層的深蹲，至於未來的工作，他透露「會跟客家文化有關」、「時間到了，大家就會知道」，他會持續在公共事務上為大家服務。