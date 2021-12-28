2021國際半導體展（SEMICON Taiwan）今（28）日起於南港展覽館連3天登場，IC封測設備業者庫力索法（Kulicke & Soffa K&S）適逢創立70周年，此次將參與展示為汽車、工業和先進封裝、高階顯示的解決方案，搶攻相關應用商機。

1951年創立的庫力索法，為全球汽車、消費電子、通訊、計算機和工業等領域提供領先的半導體封裝和電子裝配解決方案，並持續擴大設備、耗材及服務範圍，為市場提供包括線焊、先進封裝、光刻、電子裝配等一系列完整解決方案。

庫力索法此次展出分別針對車用及記憶體晶片封裝設計的GEN-S智慧系列高性能自動球焊機，Asterion楔焊機和應用於先進封裝的雷射步進機，以及11月甫於德國慕尼黑電子展正式發表的mini/micro LED巨量轉移系統。

而庫力索法APS（After Market Service）事業部，亦將展示適用多種應用的高性能切割刀、以及新一代web-based工業4.0軟體解決方案KNeXt，可實現機台集群便捷化管理和自動化生產，並有效提高生產效率。

庫力索法副總裁MK Han表示，工業4.0是不斷發展的過程，隨著時代發展，不同的數位需求亦持續變化。KNeXt透過為庫力索法設備提供最全面的解決方案，進一步以靈活客製化方式來服務不同細分市場，以適應每個工廠的實際需要。