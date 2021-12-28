義大利數位創新部周一指出，義大利將使用由義大利電信(TIM)帶領的聯盟所提出的提案，作為明年初國家雲端提案的藍圖。

該基礎設施計畫名稱為國家戰略中心(National Strategic Hub)，是義國政府加速數位轉型和保障國家資料安全的戰略之一部分。在今年四月提交給歐盟的國家復甦計畫當中，義大利撥派了9億歐元(約10.4億美元)給該計畫。

數位創新部表示，國家雲端計畫已經收到三份提案，並決定以義大利電信提出的為藍圖，是完全地和令人滿意地反應要求的提案。義大利電信帶頭的聯盟包括義大利國有銀行CDP、國防企業Leonardo，以及政府的IT單位Sogei。

預計招標書將在明年前幾周公布，以便能在下半年啟動施工。

儘管其他人可以按照義大利電信聯盟所設定的參數提交投標書，但是後者明顯的被視為是贏得投標的寵兒。

另外兩項提議來自義大利IT集團AlmavivA與雲端提供商Aruba的合作；以及另一個財團，該財團包括義大利軟體開發商、工程和電信集團Fastweb，Fastweb亦為瑞士電信子公司。