26歲大陸女星鞠婧禕出身偶像團體「SNH48」，因脫俗的絕世美顏被日本媒體封為「4000年一遇美女」，然而人紅是非多，她多次被傳出整形、禿頭劣化等消息，但她始終沒有對外界回應，日前她曬出一組美照，直接用仙女顏值打臉酸民，再度美出新高度。

鞠婧禕日前在微博發文曬出一組照片，只見她穿著牛仔褲和黑色短版無袖上衣，再搭上黑色絨毛外套，一截白皙螞蟻腰若隱若現，外套滑落露出香肩，看起來慵懶性感，鞠婧禕一頭黑色捲髮隨興散落在臉上，配上鮮紅色櫻桃小嘴，看起來頗有復古香港美人的風範，一舉一動都電力十足。

鞠婧禕曬出美照打臉酸民。(圖/翻攝自鞠婧禕微博)

鞠婧禕的近況美到發光。(圖/翻攝自鞠婧禕微博)

鞠婧禕在文中俏皮說道：「會突然出現一下」，貼文一出立刻累積16.4萬人按讚，她的絕美顏值讓粉絲陷入瘋狂，紛紛湧入留言區激動直呼，「老婆美爆了」、「啊啊寶貝來了！好酷啊！」、「嗚嗚嗚好看」、「美女美女美女」、「小鞠好酷喔～」。

鞠婧禕露出性感螞蟻腰。(圖/翻攝自鞠婧禕微博)

事實上，鞠婧禕一直深陷整形疑雲中，先前傳出因整形而右臉明顯凹陷，又被網友挖出舊照，轟她以前是圓肩，現在是直角肩，「怎麼連肩線都能變」關鍵字還衝上熱搜，月初還有網友爆出鞠婧禕禿頭，發現她在古裝劇《嘉南傳》中的造型，讓她耳後疑似禿了一塊頭髮，再度受到熱議。