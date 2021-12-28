親戚朋友的小孩滿月該包多少，都看各人心意，一名人妻日前在臉書指出，婆婆嫌她包給小姑的6千元彌月紅包太少，要她再追加，讓人妻傻眼，當年她生小孩時，小姑只包了600元而已，最後是包了1萬2千元給小姑，婆婆才滿意。

一名女網友日前在爆料公社APP「匿名公社」指出，當年她生小孩時，小姑只包600元紅包給她，現在換小姑生小孩，她回禮包了6000元彌月紅包，沒想到還被婆婆嫌她做人家大嫂的包太少，要她再追加，最後是原PO老公跳出來，再加碼包6000元，婆婆才滿意，也讓原PO無奈，「紅包包多少不是看各人心意嗎？在旁邊下指導棋是哪招」。

網友們看完原PO的抱怨文後，都認為婆婆太誇張，紛紛留言：「好糟糕的婆婆，不會自己包嗎」、「正常聽說會加但沒人說非得要加多少，婆婆擺明是私心」、「因為婆婆還將妳當成外人一樣」、「婆婆是後母喔傻眼，6000元也太多了」。

關於彌月紅包該包多少，有網友分析，一般來說朋友或同事行情價是600元，家人的話會給到2000元至3600元，原PO包6000元已經太多，根本不需要包到這麼多錢。