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其次，購買每期指定商品更可快速累積紅利點數；再者，還能參加各種滿額加價購，各種好康超值入手。還有不定時的會員專屬活動，現在加入會員參與2022年元旦會員日「好運Line著你」抽抽樂活動，最高1000萬紅利點數等你拿。

不僅如此，趁生日買更划算，會員生日當天結帳金額紅利點數狂飆20倍，滿滿的好康紅利不但可以折抵消費，家樂福還有不定時的潮流精品換購活動，除了集點超值價加價購，也可用紅利點數直接兌換，把握機會帶走精品級的生活用品，放大點數價值、升級居家氛圍一舉兩得。

精打細算的消費者更不能忘了下載家樂福APP，能馬上在首頁看到自己累積多少點數、可折抵多少金額，再以家樂福錢包結帳，購買指定商品紅利點數倍數贈送，非但省錢，更是賺錢有感。

網友直呼加入家樂福會員很值得，「一元加價購超划算，每個月會員日都一早衝去，晚了怕買不到。」「每月最期待會員日！」「每次去都要看一下加價購，上次滿額加價買舒潔衛生紙才69元很超值。」更有人說，「我媽把家樂福DM當書啃，畫得密密麻麻做筆記超認真，然後叫我去買…」