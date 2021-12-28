台灣麥當勞2021壓軸強檔，韓國直送「肯瓊醬」限時回歸！自12月29日起至明年1月23日(或售完為止)，酸甜微辣口感，搭配跨年歡聚甚受歡迎的Finger Food「麥克雞塊」，讓消費者High度新年。

為迎接全新的2022年，12月29日至明年2月22日，「蕈菇滿福系列」同場加映朝氣回歸。經典滿福系列搭配濃郁香炒蕈菇醬，標榜讓活力加乘、好運翻倍。

麥克雞塊搭配沾醬是麥當勞經典的組合，廣受消費者喜愛，而曾讓麥克雞塊粉絲為之瘋狂，被網友稱為「醣醋醬」最強勁敵的「肯瓊醬」，自12月29日起至明年1月23日止(或售完為止)將震撼回歸！韓國直送、正韓包裝的「肯瓊醬」濃郁酸甜、微辣帶勁，每咬下一口都如同見到韓劇中的靈魂伴侶，不用出國就能與偶像穿越時空享用同樣的好滋味。

台灣麥當勞表示，活動期間購買麥克雞塊套餐或單點，四款沾醬任你選！除期間限定、備受矚目的「肯瓊醬」外，更有近期成為網友話題的「蜂蜜芥末醬」與「泰式香辣醬」，加上「醣醋醬」的沾醬天團，讓麥克雞塊華麗變身，醬吃更好吃。

台灣麥當勞推出期間限定「蕈菇滿福系列」，以香Q春麥滿福麵包，配合獨特氣蒸法烹調太陽蛋及香煎豬肉，淋上濃郁切片蕈菇醬，豐富口感與宜人香氣，深受菇迷喜愛。自12月29日起至明年2月22日，蕈菇滿福系列限時回歸；其中「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」除了切片蕈菇醬，還擁有雙層香煎豬肉、香濃切達起司、滑嫩太陽蛋等多重風味，用豐富的口感層次開啟美好的一天。

麥當勞APP「隨買店取」自12月29日起推出麥克雞塊、麥脆雞腿量購優惠，10塊麥克雞塊原價104元，10份量購價只要920元，每組現省120元，相當於88折；不只享量購優惠，還可分次跨店領取，自己享用、或轉贈親友。