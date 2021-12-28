台北市議員羅智強日前為了四大公投夜宿49天，雖然結果不如人意，但也將進行400公里的徒步謝票，感謝所有為民主制衡、奮鬥的夥伴。今（28）日他在臉書表示，因為前陣子有點操勞過度，在徒步謝票出發前趁有空閒時趕緊先到醫院接受全身健康檢查。

國民黨日前積極為四大公投宣傳，羅智強也展開夜宿49天的壯舉，儘管最後四案都因未過門檻而遭否決，但羅智強也說將展開400公里徒步謝票，當初第一個報名「陪睡」的國民黨前文傳會副主委鄭照新也報名一起陪走，讓羅智強大喊「夠義氣」。

而為了這次的徒步謝票，羅智強日前就在凌晨5點出門勘查路線，預計走台三線到台中再改走台一線到高雄，每天會公布起點和終點，並在一早6點開直播唱完國歌和國旗歌後正式出發，「歡迎各縣市的早起鳥逗陣走」。

然而，連日的操勞也讓羅智強身體不堪負荷，今天就趁著閒暇之餘前往醫院進行全身健康檢查，「在400公里謝票之前，好好的大修大檢身體！」羅智強透露，其實這次的健康檢查早在年初就該進行了，但因為實在太過忙碌才會一延再延，也說前陣子有點操勞過度，希望檢查能夠順利，報告不會太難看。