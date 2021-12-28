疫情下嚴峻下，西安學生創建「暖心文件」《今夜emo一下，西安都在陪你聽》，圖為部分截圖。（取自網路）

疫情下嚴峻下，西安學生創建「暖心文件」《今夜emo一下，西安都在陪你聽》，圖為部分截圖。（取自網路）

西安市23日全市開始實行封閉式管理。當天凌晨3點，一份名為《今夜emo一下，西安都在陪你聽》的暖心文件開始在網路上分享，該文件的創建者是來自西安美術學院的5名學生，內容包括互助資訊，並提供留言、畫畫共享區塊，讓疫情中的年輕人能夠互相交流、傾訴遭遇，提供疫情下的大家一個「暖心」管道，截至25日16時，這份文檔的瀏覽量近5萬次，留言人數六千餘人。

西安美術學院的5名學生，談及文檔創建初衷，他們說，希望能給身處西安的年輕人帶來些許溫暖和撫慰。這份文件除了互助內容的及時更新外，提供了留言、畫畫等板塊，為身處疫情中的年輕人互相交流、吐槽境遇、情緒宣洩提供了渠道。

該份文件創建者之一、西安美術學院2018級工藝美術專業學生楊卓凡說，西安疫情暴發以來，他就在思考，如何利用所學知識為西安抗疫做些什麼？22日晚上九點多，同校好友吳一凡說，河南暴雨時曾有「救命文檔」，受此啟發，他提出可以採用線上共享文件的形式。

楊卓凡很快與同學們開始分工合作，討論細節、分配工作、開會構思花了約三個小時；再用兩個多小時製作圖片、多次修改加工直至呈現出滿意的效果。從想法萌芽到文檔創建，從22日晚九點一直忙碌到23日凌晨三點，最終完成名為《今夜emo一下，西安都在陪你聽》的暖心文檔出現在網路上。

吳一凡說，做這個文檔除了想要實現大家所需的物品快速流通交換以外，更多是希望提供一個「溫暖的港灣」。與以往的互助文檔不同，這份暖心文檔中加入了繪畫、圖片等元素。

團隊的成員大多是美術生，他們認為，除了文字，繪畫也是一種表達方式，或許繪畫能夠傳遞更多的情緒。這份暖心文件的初代版本只有兩個模塊，即「這裡來諞諞」（留言區）、 「畫畫接力休閒區」（繪畫區）。考慮到文件需要擴散和蔓延，繪畫有局限性，「畫畫接力休閒區」增加可加入表情符號。在詢問過使用者的感受後，他們又開設了「為愛發電互助區」模塊，方便有需要的人填上自己的需求與資訊。一位即將考研究所的學生購買的顏料沒有辦法準時送到，於是她在求助區置頂了這條資訊，後續發現留言中出現了很多畫材店的聯繫方式。

截至25日16時，這份文檔的瀏覽量近5萬次，留言人數六千餘人，更新了300多個版本。留言中佔比最多的話題是研究所考試，有對考研的焦慮，也有很多溫暖的鼓勵。

一名在浙江的大學生餘坤澤看到這份文檔很感動，也寫下了自己的學習經歷鼓勵身處西安的研究所考生。他說，在他看來，這份文件為年輕人提供了一個「吶喊的山谷」，關注到了人們的心理需求，也給受疫情影響的大家抒發情緒的空間。

一心（化名）是陝西省渭南市人，2018年大學畢業後定居西安。本輪疫情開始後，她居家隔離生活。在瀏覽微博的時候，她看到了這份文檔，在留言中她分享了一個不會做飯的人在家用電鍋頓頓吃火鍋的故事，引起了很多人的關注。她說，這份文檔對她有很大的幫助，「大家都在文檔裡互相鼓勵，在互助區交流打氣，也讓我看到了西安年輕人向上的力量」。