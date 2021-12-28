中華民國殘障體育運動總會26日舉行「帕運英雄 感謝有您」感恩茶會，邀請過去兩年贊助總會、支持帕拉選手的夥伴齊聚一堂，一起為選手精彩的表現喝采、也感謝所有幕後的推手。

2020東京帕拉林匹克運動會的台灣代表團堪稱是史上最大團，除了選手在比賽中展現訓練成果、積極爭取成績外，後勤與行政團隊的表現也不容忽視，出席感恩茶會的體育署副署長林哲宏表示：「感謝殘總會長穆閩珠及團隊的努力，在這次帕運期間創造兩個不可能，第一是爭取到IPC年會，第二是讓台灣官員以「教育部體育署」名義首度登上帕運舞台去頒獎，非常令人印象深刻。」

林哲宏接著也勉勵選手們明年亞帕運繼續努力，同時感謝在場企業貴賓的贊助支持，讓帕拉運動的推展不再孤獨反而充滿希望；投身帕拉體育運動20餘年的穆閩珠，除了感謝所有曾經贊助支持的夥伴，提到選手們在國外奔走比賽的辛苦與困境時更是數度哽咽，她說：「這些帕拉運動選手都是生命的勇士，不但克服了身心障礙，還能躍上國際舞台奮勇拼搏，為國爭光，他們是台灣人的驕傲。讓我們一起為他們加油，成為他們最可靠的後盾。」

中華隊在延期1年的東京帕運參加桌球、田徑、健力、柔道、羽球及游泳6個項目，共有10位選手，桌球選手田曉雯在女子第10級為中華代表隊摘下1面銅牌。