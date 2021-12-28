教育部今天在網路上「大專校院校務資訊公開平台」公布110學年各大專校院的新生註冊率，全部155所大學中，7校的註冊率低於6成，其中東方設計大學甚至低到只有19.06％，是招生最差的學校，東方設計大學對此回應，受到新冠肺炎疫情波及，學校今年4、5月停止招生活動，相對招生情況大受影響。

東方設計大學表示，今年4、5月招生旺季，學校受到疫情影響，取消所有招生活動，加上未積極善用網路媒體行銷，相對招生情況不如往常，學校這部分會加以檢討，也會透過在地資源，從社區紮根，開拓知名度，由於東方設計大學仍具備「設計」類科特色，吸引不少專業學子求學，今年9月、10月，因疫情趨緩，學校已經重啟招生活動，明年度碩士班各所第一徵試也均已滿額。

今年註冊率未滿6成的學校，分別是明道大學43.77％、台灣首府大學38.18％、聖約翰科大40.46％、遠東科大50.14％、中華科大57.18％、華夏科大49.41％及東方設計大學的19.06％。其中東方設計大學註冊率不到2成，是全國最低。

此外，註冊率6到7成的學校被視為在「淹水線」附近載浮載沈，若不加油，也是隨時會滅頂。110學年註冊率介於6到7成的學校有20所，分別是台東專科學校、大葉、真理、台灣神學研究院、中華福音神學研究院、建國科大、高苑科大、景文科大、東南科大、美和科大、吳鳳科大、環球科大、中州科大、修平科大、敏實科大、宏國德霖科大、南亞技術學院、經國管理暨健康學院、大同技術學院及慈惠醫專。