某知名吐司連鎖店日前發生女店員誤飲漂白水，造成糜爛性食道炎、胃炎意外，事後檢警查出原來是林姓男員工因準備要做清潔工作，把冷水壺裝的稀釋過漂白水，順手放到桌上，造成女同事誤飲，台北地檢署28日依過失傷害罪起訴林男。

檢警調查，林姓男子任職吐司連鎖店總公司，今年10月15日被派去支援人手不足的信義區分店，當天下午1時許，林男用塑膠製冷水壺裝著稀釋過漂白水，準備拆下果汁機的刀片浸泡清潔時，因有客人上門，林男放下手邊工作，去支援煎台工作。

正巧，店內女員工因口渴，看到桌上的水壺，順手拿起飲用，一入口就身體不適，在旁同事發現她喝漂白水，馬上把她送醫，但女員工仍造成糜爛性食道炎、胃炎、食道腐蝕性傷、胃食道逆流等傷害。

檢警查出是林男誤放漂白水，傳喚他說明，林男供稱，女員工喝水前，應該要自己檢查注意壺裡裝的東西，檢察官認為林男應知冷水壺容易讓人誤認，卻拿來裝稀釋過漂白水，還隨手放置，涉有疏失，依法起訴。