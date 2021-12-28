楊鎮浯縣長期盼大家愛護金酒，莫再惡意打擊和傷害，「只有金酒好，金門才會更好。」（金門縣府提供）

金酒在兩岸相關單位的協助下，成為全台第1家取得在華註冊碼的輸陸公司。（金門縣府提供）

大陸食品銷售元旦起採註冊新制 金酒成為全台第1家輸陸公司（金門縣政府提供）

全球輸往大陸銷售的食品，自明年元旦起均需向中國海關總署重新申請註冊編號，金酒公司在各方的協助下，今（28）日取得在華註冊碼（碼蒸餾酒及其他配製酒品），成為全台第1家取得在華註冊碼的輸陸公司。楊鎮浯縣長強調，連日來所謂金酒遭陸方「政治卡關」的謠言不攻自破，期盼大家愛護金酒，莫再惡意打擊和傷害，「只有金酒好，金門才會更好。」

楊鎮浯表示，金酒成為全台第1家輸陸公司，要特別感謝行政院副秘書長李國興於第一時間協調食安辦公室、食藥署及財政部讓金酒最快時間取得相關文件，以及前海基會副董事長高孔廉得知此事後也全力協助了解。

在大陸頒布新制規定後，楊鎮浯也與陸方海關總署、國台辦、福建省台辦、廈門市台辦等單位密切聯繫，感謝陸方在申辦過程的全力協助外，也肯定金酒公司及廈門公司同仁連日努力，讓金門酒廠順利取得輸陸條件。

縣府說明，中國大陸2021年4月12日發布「中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定」。自2022年1月1日起，銷往大陸相關產品須在內、外包裝上標註在華註冊編號或所在地區主管當局批准的註冊編號，並自2021年11月1日後開始申請，該申請流程分為二階段，第一個階段為取得在台灣核准之註冊編號，第二個階段為向大陸海關總署申請在華註冊編號。

金酒公司在11月申請2次未果後，確認其中涉及財政部與衛福部所轄業務範疇，楊鎮浯即於第一時間跨海至行政院協商，發現問題在於需先申請取得食藥署相關字號，但因金酒業管單位屬財政部管轄而非食藥署，因此才會出現前2次申請均遭陸方以「許可生產證明部分內容不符要求」駁回，最終在食藥署協助下，2天時間即取得第一階段文件，並立即登錄大陸海關總署進行申請，今天早上九時正式取得「在華註冊編號」。

縣府表示，連日來網路各種傳言甚囂塵上，指金酒2次遭陸方駁回涉及「政治卡關」問題，更有中央、地方民代及有心人士見縫插針，傳達不實訊息誤導鄉親，如今均已不攻自破，也證明惡意炒作、興風作浪，只會傷害金酒，非金門之福。

楊鎮浯縣長也強調，金酒是金門的命脈，無的放矢把金酒推到浪口上，對金門是一種傷害，此次金酒輸陸事件係大陸對食品規範新辦法，實屬單純商業行為，包括台酒、馬酒也發生同樣情形，金酒只因「先行先試」造成申請駁回，卻遭刻意渲染成政治事件，對金酒及金門的傷害極大。未來大家應更體認金門要走在對的路上，以金門最大利益為優先，只有金酒好，金門才會更好。