中國央行昨開會框定2022年八大工作重點，包括擔負起穩定宏觀經濟的責任，主動推出有利於經濟穩定的貨幣金融政策。穩妥有序推動金融控股公司審批並開展持續監管及推進數位人民幣研發試點。依法加強對資本和平台企業監管，實施好房地產金融審慎管理制度，更好滿足購房者合理住房需求。

2022年中國人民銀行工作會議昨（27日）上午以視訊形式召開，總結2021年主要工作，分析當前形勢，部署2022年工作。會議要求，2022年人民銀行系統要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，全面深化金融改革開放，堅持創新驅動發展，推動高質量發展。

會議列出明年的八項重點工作，一是要求穩健的貨幣政策要靈活適度，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，加大對實體經濟的支持力度，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。

二是精準加大重點領域金融支持力度，三是進一步健全宏觀審慎政策框架和治理機制；穩妥有序推動金融控股公司審批並開展持續監管。實施系統重要性銀行附加監管。四是堅持推動金融風險防範化解；堅持規範與發展並重，依法加強對資本和平台企業監管，持續做好頭部網路金融平台整改工作。穩妥實施好房地產金融審慎管理制度，更好滿足購房者合理住房需求，促進房地產業良性循環和健康發展。

五是持續深化國際金融合作；六是不斷深化金融改革；七是進一步優化外匯管理和服務；八是全面提升金融服務與管理水平。

總結今年工作時，會議指出，今年金融服務實體經濟質效進一步提升。 2021年，人民銀行增加3000億元人民幣(下同)支小再貸款額度，繼續落實並適當延期兩項直達貨幣政策工具。截至2021年11月底，普惠小微貸款餘額18.9兆元，同比增長26.4％；製造業中長期貸款餘額同比增長33.8％。