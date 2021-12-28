新北市動保處12月中旬接獲通報，龍門運動公園出現珍貴稀有保育類野生動物「長耳鴞」，但卻有鳥友為拍出長耳鴞不同態樣照片，以老鼠持續引誘長耳鴞前來索食，嚴重干擾動物自行覓食能力，動保處目前已在公園架設多處告示牌，並在長耳鴞出沒處拉起封鎖線及架設監視器，提醒賞鳥應遵守不餵食、不干擾、不接觸等3不原則。

動保處指出，新北市生態環境豐富，冬季時常有過境鳥停留於北海岸，包含東方白鸛等曾在金山、貢寮出現過，近期接獲貢寮區龍門里長吳世揚通報，12月中旬有民眾在龍門公園發現保育類嬌客長耳鴞，瞬間吸引大量鳥友前往拍攝珍貴照片，連續拍攝時間過長、並有高頻率閃光燈觸發，恐影響長耳鴞正常尋覓食物的行為，並有民眾發現有人為拍出長耳鴞不同態樣照片，以老鼠持續引誘長耳鴞前來索食，嚴重干擾動物自行覓食能力。

貢寮區龍門里長吳世揚發現後除通報動保處，並號召里民加入巡邏行列嚇止不當拍攝行為，吳世揚表示，為保護前來此處的嬌客，他和里民會前往呼籲鳥友遵守規定，千萬別驚嚇到長耳鴞，若拍攝到相關誘拍等騷擾證據，也將通報動保處依法辦理，絕不寬貸。

動保處提醒，賞鳥是富教育意義的活動，在遠處欣賞鳥類，在自然環境中與鳥互相共存，並以尊重的心態享受自然，如有誘拍野鳥等不當行為，恐觸犯野生動物保育法規定，如有導致野鳥傷亡情況，最高可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以上50萬元以下罰金，請民眾勿為了拍攝美照以身試法，尊重生態才能拍出最自然的好照片。