數位旅遊平台Agoda根據的跨年期間訂房數據，統計出各地區最受亞洲旅客歡迎的前三名城市，其中台灣以台北、台中及高雄蟬聯TOP 3，而以海灘或大自然景色聞名的景點如是菲律賓宿霧、泰國芭達雅、印度果亞及印尼峇里島，也成為許多旅客熱門造訪的地點。

台灣跨年夜前十大熱門景點分別是台北、台中、高雄、台南、花蓮、宜蘭、南投、嘉義、台東及墾丁，相較於去年，台南、花蓮和嘉義的排名均持續成長，凸顯其聞名中外的自然景點讓當地的觀光旅遊市場蓬勃發展，於跨年旅遊交出亮眼的成績單。

Agoda統計並顯示，雖然目前還未到能盡情旅遊的時機，亞洲旅客們多數選擇入住4-5星飯店，希望以舒適、奢華的旅遊方式迎接新年到來。

縱觀亞洲市場，首都城市仍然具有迷人的跨年吸引力，泰國的曼谷今年重回該地旅客最受矚目的地點，而台灣、韓國與馬來西亞等也都由首都蟬聯榜首。此外，能在世界級海景的陪伴下，迎接新年第一道曙光成為旅客嚮往的跨年聖地，像是印度果亞、印尼峇里島、菲律賓宿霧、泰國芭達雅、南韓濟州島及馬來西亞檳城都榮登其國內前三大熱門景點。

Agoda數據前十名的榜單中，今年也有許多新興景點上榜，例如以美麗沙灘吸引旅客駐足的印尼巴淡島、同屬印度的安達曼尼科巴群島，還有台灣迎接2022年曙光首選的墾丁、青蔥翠綠的山景聞名的泰國考柯，或是菲律賓薄荷島及越南寧平。