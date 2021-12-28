全球第二大、全台最具影響力的半導體盛會-SEMICON Taiwan2021國際半導體展28日登場，「化合物半導體」是四大焦點之一。鴻鎵科技展出氮化鎵（GaN）功率元件及對應的快充電源產品參考設計方案，可完整提供38W至120W快充電源；其5G通訊GaN／SiC磊晶片已送樣客戶驗證，預計2022年完成驗證，並以1200V氮化鎵功率元件的研發，進軍電動車市場。

鴻鎵與日本NTTAT持續合作，布局氮化鎵元件，迎接電動汽車產業及5G通訊的快速起飛。研發團隊在日本NTT-AT GaN磊晶技術基礎上，致力於GaN FET元件應用開發，短短不到三年的時間，已經擁有高達35個GaN FET相關專利，運用於GaN快充、5G基地台RF（射頻元件）、激光雷達（LiDAR）等重要產品。

鴻鎵表示，氮化鎵技術是38W-100W雙口快充最佳選擇，可滿足手機筆電大廠需要輕薄短小的電源機身設計，合乎省電節能減碳國際趨勢。據研究機構Trend Force預測，2022年智慧手機產量將高達13.9億支，目前蘋果、三星、小米等手機品牌業者，已陸續取消附贈充電器，直接造成快充需求快速成長。

而GaN應用在快充市場的滲透率也逐年跳升，預測2025年將達到60％以上，GaN快充市場銷售額將以55W-65W為主流，目前2020年55W-65W市占率已達七成。鴻鎵科技氮化鎵功率元件全面布局在電源，主攻5G通訊、電動車，公司看好明年業績有機會出現爆發性成長。