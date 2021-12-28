36歲台灣媳婦瑞莎近年將重心放到培育韻律體操人才，未料今(28日)二度遭爆料「利用選手當宣傳工具」、「帳目不清」，更有8名選手已解約，認為她初衷變了。稍早，瑞莎曬出破裂的糖果照片，透露等冷靜後再逐一回答，她氣了一個上午仍未做出正式回應，但在留言中表示：「這次跟4月DCard一樣那團隊的人做的..」。

瑞莎今年4月遭人在DCard爆料搶功、空降、帳目不清，幸好有學生家長出面留言，才還瑞莎清白，而瑞莎不昔花時間、經歷培育體操人才的幕後故事，更讓她被網友稱作體操女神。未料今據《鏡週刊》報導，自稱為瑞莎過去旗下選手和家長出面爆料，指她侵害選手肖像權，有選手解約後照片仍被協會利用宣傳，更有人指她接商演得到酬勞30萬，只分給3位選手5萬元，認為她帳目不清，更有人說一開始很感謝瑞莎，但發現她變了，「選手變成被她利用來成就個人光環的工具」。

瑞莎回應網友留言。（圖／翻攝自瑞莎 Larisa臉書）

對此，懷孕中的瑞莎今發文，寫下：「...我先冷靜..等等回答..」，但到中午12時暫未做出回應，有網友發文支持瑞莎：「加油～支持妳，不想繼續也沒關係，做自己喜歡的事就好，沒有一定要為體操界付出一切，無法改變就算了，有的團體利益糾葛很複雜，不是單純的夢想可以解開的！」瑞莎親回：「不能因為那團隊還有些人就不幫助很多孩子們。對，這圈子有些壞人，但這也不是孩子們的錯。也有很多好人，很多需要幫助的人..逼我放棄就是那些壞人最想要的..雖然很不容易，很傷人..但我會更努力..」。

另外，有人以身為家長的觀點來說，認為學習本來就該付出費用「若真是參與的家長有部分意見，其實可以斟酌跟老師們協調，看是否繼續學習呢。因為沒有任何一個學科或是術科，不用花錢的啊⋯⋯」，瑞莎則強調：「我不收費教所有孩子們..這次跟4月DCard 一樣那團隊的人做的..」。