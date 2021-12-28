湖人王朝影集《贏球時刻》預告片。（HBO Max/Youtube頻道）

述說1980年代湖人王朝的影集《贏球時刻：湖人王朝的崛起》（Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty）將於明年3月上檔做為HBO的重頭戲。對於本季失意的湖人球迷來說，可能非常值得期待。然而片中的「主角」魔術強生（Earvin Johnson Jr. ）對此缺乏興趣。

美媒TMZ耶誕節後在外頭堵麥魔術強生，詢問他對此劇的看法，魔術強生說：「我並不期待，我只能這麼說。」記者問他到時候會不會看，強生說「No」。

洛杉磯湖人是1980年代最偉大的NBA球隊，「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、詹姆斯沃錫（James Worthy）、魔術強生3位名人堂球星，加上名教頭萊里（Pat Riley）、操盤手威斯特（Jerry West）聯手打造出5冠王朝。

魔術強生不喜歡這個影集，因為它並不是紀錄片，而是一種以戲說方式呈現的娛樂劇。預告片的開場白就是已故的湖人前老闆巴斯（Jerry Buss）說：「世上有兩樣東西讓我相信上帝：性愛與籃球。」然後鏡頭就是飾演巴斯的演員John Reilly摟著女人躺在床上，對觀眾說他準備買下一支籃球隊。魔術強生顯然是兩大主角之一（Quincy Isaiah飾演），連他的父親老強生也在劇中登場（Rob Morgan飾演）。

此劇原名「表演時刻（Showtime）」，改編自Jeff Pearlman講述湖人王朝的同名暢銷書，HBO後來為了避免跟對手撞名而改為「贏球時刻」。

這種詼諧逗趣的娛樂劇並非魔術強生希望的，他表示目前和湖人老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）各有一部講述湖人王朝的紀錄片要推出，這兩部才是他真正想要讓觀眾看到的東西。