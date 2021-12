湖人王朝影集《贏球時刻》預告片。(HBO Max/Youtube頻道)

述說1980年代湖人王朝的影集《贏球時刻:湖人王朝的崛起》(Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty)將於明年3月上檔做為HBO的重頭戲。對於本季失意的湖人球迷來說,可能非常值得期待。然而片中的「主角」魔術強生(Earvin Johnson Jr. )對此缺乏興趣。

美媒TMZ耶誕節後在外頭堵麥魔術強生,詢問他對此劇的看法,魔術強生說:「我並不期待,我只能這麼說。」記者問他到時候會不會看,強生說「No」。

洛杉磯湖人是1980年代最偉大的NBA球隊,「天勾」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)、詹姆斯沃錫(James Worthy)、魔術強生3位名人堂球星,加上名教頭萊里(Pat Riley)、操盤手威斯特(Jerry West)聯手打造出5冠王朝。

魔術強生不喜歡這個影集,因為它並不是紀錄片,而是一種以戲說方式呈現的娛樂劇。預告片的開場白就是已故的湖人前老闆巴斯(Jerry Buss)說:「世上有兩樣東西讓我相信上帝:性愛與籃球。」然後鏡頭就是飾演巴斯的演員John Reilly摟著女人躺在床上,對觀眾說他準備買下一支籃球隊。魔術強生顯然是兩大主角之一(Quincy Isaiah飾演),連他的父親老強生也在劇中登場(Rob Morgan飾演)。

此劇原名「表演時刻(Showtime)」,改編自Jeff Pearlman講述湖人王朝的同名暢銷書,HBO後來為了避免跟對手撞名而改為「贏球時刻」。

這種詼諧逗趣的娛樂劇並非魔術強生希望的,他表示目前和湖人老闆珍妮巴斯(Jeanie Buss)各有一部講述湖人王朝的紀錄片要推出,這兩部才是他真正想要讓觀眾看到的東西。