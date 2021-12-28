海底撈引進的拾合小盤，被發現蒸發殘渣超標。（食藥署提供）

食藥署今公布最新的邊境檢驗食品資訊結果，赫然發現知名餐飲連鎖「すき家」、「海底撈」所引進的食品器具出包，分別驗出三聚氰胺、蒸發殘渣超標等情形，皆須依法退運或進行銷毀。

食藥署表示，由台灣善商股份有限公司（すき家）自中國大陸製造廠EVER UNISON MELAMINE PRODUCTS CO.LTD.引進的碗，經4 ％醋酸(95℃，30分鐘)的溶出試驗後發現三聚氰胺為4.7ppm，超過法定標準的2.5ppm，不符合食品安全衛生管理法第17條規定。

新加坡商海底撈國際食品有限公司台灣分公司，則是從中國大陸滁州愛佳密胺製品有限公司進口愛佳密胺拾合小盤，同樣經過4％醋酸(95℃，30分鐘)溶出試驗，被發現蒸發殘渣值達48 ppm，違反食品安全衛生管理法第17條規定。

上述兩項產品之檢驗方法，均是依照衛福部107年9月20日衛授食字第1071901850號公告修正「食品器具、容器、包裝檢驗方法-以甲醛-三聚氰胺為合成原料之塑膠類檢驗」進行，違規產品合計148.26公斤，皆須退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任陳慶裕指出，這兩項產品都是在半年內首次檢出，由於近期發現從中國大陸進口的美耐皿塑膠容器，已有多次違規事實，因此現在針對中國大陸進口的美耐皿容器，都已要求要逐批查驗，藉此確保國人的食品安全。