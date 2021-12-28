籃網總教練納許在受訪時表示，杜蘭特即將解除隔離，預計在回到主場迎戰七六人的時候重返球場，至於厄文則在解除隔離後仍許兩周時間才能順利歸隊。

籃網先前因為多達10名球員因為觸及聯盟防疫規定而遭到隔離，加上3位球員受傷，導致可用之兵不足而在與金塊、巫師與拓荒者3場比賽被迫延期，直至聖誕節當天才有足夠的球員出賽，不過籃網卻在客場擊敗了由詹姆斯與韋斯布魯克領軍的湖人，讓球迷驚呼奇蹟。

納許說，杜蘭特目前待在隔離飯店無聊至極，他很想要打球，球隊在結束客場3連戰之旅回布魯克林之後，杜蘭特就有機會解除隔離回到球隊，最快將在2021年的最後一場與七六人之戰看到她的身影。

至於厄文何時能歸隊，納許直言，「目前推論有些難講，如果讓我預測的話應該還！需1-2周吧！畢竟他還在隔離，解除隔離後還要有一段時間體能恢復，仍得看他身體狀況來評估他復出的時間。厄文歸隊後能幫助哈登分擔一些得分責任，很高興他能重返球隊。