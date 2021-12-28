北京-3號衛星發射升空

中方科學家說，他們已獲得突破，只要短短42秒內，小型衛星就能捕捉美國城市周圍廣大區域的影像，由於影像夠清晰，足以辨識街上的軍車，並判別它可能攜帶哪種武器。

據《南華早報》（South China Morning Post）28日報導，參與相關計畫的科學透露，重1公噸的北京-3號小型商業衛星6月發射後，在舊金山灣區約3,800平方公里的核心區域深度掃描。這些影像從海拔500公里的高空拍攝，解析度為每像素50 厘米。而在北美和其他地區進行的性能測試顯示，這衛星能在前所未見，每秒旋轉達10度的高速下拍攝影像。

航天東方紅衛星專案總設計師楊芳和研究團隊在《航天器工程》（Spacecraft Engineering）期刊上發表的論文中說，中國在敏捷衛星技術上起步相當晚，但卻在短短的時間內，便獲得了許多重大突破。他們並強調，這技術水準已達世界領先地位。

此外，楊芳說，儘管北京-3號體型小，造價相當低廉，但卻是最敏感的衛星，也可能是有史以來最強大的地球觀測衛星之一。