韋禮安演技大爆發，吵架戲一氣呵成（The Orchard提供)

韋禮安英文專輯《I’M MORE SOBER WHEN I’M DRUNK》實驗短片音樂影集 12／28上線。（The Orchard提供)

韋禮安發行首張英文創作專輯《I’M MORE SOBER WHEN I’M DRUNK 我醉清醒》，專輯概念透過共9集「實驗短片音樂影集」來呈現，由韋禮安親自演出，周旋於女主角吳子霏和女模特兒之間，韋禮安第一次和吳子霏合作，一場兩人在車上吵架的戲，你來我往，就如同一般情侶吵架，導演喊卡，全場驚呼：「吵的太自然了！」其實導演沒有給韋禮安和吳子霏任何一句台詞，僅溝通需要的情緒和畫面感，就讓兩人即興演出，兩人不負眾望演活這場戲，讓韋禮安開心說：「Yeah！過關！」而在拍攝另一場女主角收拾行李離開的戲時，韋禮安看著女主角拖著行李離開，無法挽回，原本站著的他忽然如失重般癱坐在地板上，一氣呵成的演出，獲得導演和全場作人員一致好評大讚：「是演技派男星了！」

韋禮安聽到大家的讚美，直說是遇到好對手，「演戲是一個巴掌拍不響的，一定要有人和我對戲和帶我入戲，吳子霏真的是一位優秀的演員，很會帶戲，謝謝她一直Carry我！」由於韋禮安工作滿檔，9集的影集硬是花兩天時間，持續開工近30小時拍攝完成。韋禮安直呼是一大挑戰，「一般拍MV，現場會有音樂，導演會同時用麥克風給我指令，比較有安全感，但拍戲不一樣，完全要靠自己從頭演到尾。」

在拍攝前，韋禮安想說因為要演喝醉的狀態，一切應該可以很Chill的完成，但事實完全相反，當聽到導演喊「Action」後，他必須立刻全神貫注，讓自己看起來很「茫」，同時要兼顧劇情需要，時而甜蜜、時而爭吵、時而瘋狂，情緒快速切換，最後在聽到導演宣布收工時，韋禮安表示：「終於完成了，謝謝導演給予的所有幫助。」不忘打趣說：「我為什麼要同意這次的拍攝。」笑翻眾人。

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