台中第二選區立委補選進入倒數，外傳中二選區選舉賭盤出現翻轉，國民黨候選人顏寬恒28日上午到大肚區的市場拜票時，指出選舉賭盤，是選舉的操作，也是民進黨最拿手的。

外傳選舉賭盤訊息，從最初的顏寬恒讓票給林靜儀，到現在的林讓票給顏，國民黨候選人顏寬恒28日受訪時指出，這也是選舉的操作，是民進黨最拿手的。

顏寬恒表示，「從反對賭博介入選舉，到揭露賭盤的資訊，以及利用這種言論來影響投票結果，從頭到尾都是民進黨在操作，他們這種非常邪惡的行徑大家都非常的清楚，希望到此為止。」