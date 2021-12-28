煮菜引火警 永和大樓竄濃煙1老翁送醫 12:592021/12/28 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市永和區竹林路某大樓今（28日）中午12時許傳出火警，起火處位於9樓民宅廚房，警消獲報前往救援。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市永和區竹林路某大樓今（28日）中午12時許傳出火警，起火處位於9樓民宅廚房，警消獲報前往救援。（翻攝畫面） 新北市永和區竹林路某大樓今（28日）中午12時許傳出火警，起火處位於9樓民宅廚房，警消獲報前往救援，約20分鐘將火勢撲滅，救出一名年約80歲男子，所幸意識清楚、預防性送醫，燃燒廚房面積約3平方公尺，詳細起火原因待進一步釐清。 打造公安防護罩 新北火災預防、大型群聚活動自治條例三讀通過 台9線南興路段死亡車禍 39歲女自撞護欄「車頭變形全毀」送醫不治 #預防性 #送醫 #廚房 #平方公尺 #疑因 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園偏鄉5校設中央廚房 拚明年上線 04:102021/12/21 地方新聞 遭小貨車攔腰撞上 廂型車車上5名女子輕傷送醫 10:322021/12/26 社會 影》SpaceX台裔工程師轉行賣披薩 獨門技術號稱45秒烤一個 15:582021/12/27 國際 高雄百貨公司驚傳男墜樓 緊急送醫急救中 17:052021/12/19 社會 永和槍枝改造工廠主嫌腿部中彈送醫 今早帶返刑大偵訊 11:542021/12/24 社會 2022色彩布置攻略 選對顏色增旺居家風水 11:332021/12/22 運勢 北市再改防疫旅館SOP 有疑似症狀「送醫做PCR採檢」 16:522021/12/16 生活 新北火災預防自治條例 三讀通過 04:102021/12/18 地方新聞 屏東婦妄想夫外遇潛入租屋處抓姦未果 行跡敗露竟持砧板活活將人打死 10:442021/12/21 社會 2022年催財5秘訣 家中此處象徵「財庫」最關鍵 12:342021/12/24 運勢 汐止嚴重車禍！女穿越馬路「遭娃娃車撞飛」 昏迷送醫搶救 09:522021/12/27 社會 社會熱門新聞 宋少卿第三度酒駕遭逮 凌晨撞計程車酒測值0.95 - 社會 陸男買春連做20分鐘 48歲應召女「一般人都5分鐘」遭打 - 社會 安博盒子全面斷訊！ 檢警聲請扣押網域獲准 - 社會 - 中央社 夫妻迷上交換性愛趴 他「私約」女炮友慘了 - 社會 獨家》高雄BMW酒駕男竟做這一行 熟客都叫他「店長」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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