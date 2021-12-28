新北市永和區竹林路某大樓今（28日）中午12時許傳出火警，起火處位於9樓民宅廚房，警消獲報前往救援。（翻攝畫面）
新北市永和區竹林路某大樓今（28日）中午12時許傳出火警，起火處位於9樓民宅廚房，警消獲報前往救援。（翻攝畫面）

新北市永和區竹林路某大樓今（28日）中午12時許傳出火警，起火處位於9樓民宅廚房，警消獲報前往救援，約20分鐘將火勢撲滅，救出一名年約80歲男子，所幸意識清楚、預防性送醫，燃燒廚房面積約3平方公尺，詳細起火原因待進一步釐清。

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