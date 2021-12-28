國民黨國際部今天舉行年終中外記者會，會中視訊連線人在美國的國民黨駐美代表處主任黃裕鈞，他說，目前籌備駐美代表處的進度是超前，美國也給了很多空間跟方便，且目前美國各界討論台灣的聲量非常大。

黃裕均說明，主要兩大理由，一是美中處於既競爭又合作的模式，二是美國撤軍阿富汗後，原本研究中東關係學者把重心轉為關注美中關係，台灣因此成為全新的焦點。

黃裕鈞表示，他目前人在紐約，因國民黨副主席夏立言正在紐約訪問，他們剛剛結束和七大僑團的會面活動，受到熱烈歡迎，國民黨在海外的僑界是團結一致，一同在推動在美業務。

對於駐美代表處的籌設，黃裕鈞說，他感受到美國對國民黨的歡迎，台灣是美國各界目前全新的關注焦點，尤其國民黨作為主要在野黨聲音，美方非常希望聽到，因此也會主動聯繫，比如美國2個智庫已經邀請國民黨召開閉門與公開會議，美方認為，台灣的民主要繼續下去，就需要強而有力的在野黨，也因此籌備工作的進度是超前的。

至於美方對於台灣四大公投結果出爐後的看法？黃裕鈞說，在公投結果出爐後，他有跟美國智庫和國會助理等人交換意見，但不方便轉述美方立場，只能說美國是高度民主的國家，尊重台灣民主的選擇。