總統府前秘書長蘇嘉全。（本報系資料照片）

台中第二選區立委補選將於明年1月9日投票，雙方進入倒數衝刺階段。民進黨候選人林靜儀今日（28）赴沙鹿市場掃街拜票，因姪子、立委蘇震清捲入SOGO賄賂案而淡出政壇的總統府前秘書長蘇嘉全也到場助陣，引發關注。蘇本人雖未多談個人議題，但此動作仍被港媒解讀為，恐為日後重返政壇埋下伏筆。

香港媒體《中評社》今日報導指出，林靜儀赴沙鹿市場掃街拜票，現場除有擔任競選主委的前交通部部長林佳龍陪同，最引人注意的是好久不見的蘇嘉全，三人合體在市場待約1小時，爭取選民支持的態度相當積極。

其中蘇嘉全最引全場注目，因他捲入蘇震清SOGO賄賂案請辭總統府秘書長後，已淡出政壇多時，直到今年3月才接任台灣綠色立委聯盟理事長，卻一直沒有復出跡象，直到今天才開始有活動，故今天的露面格外受矚目。

蘇嘉全今日全程未接受媒體訪問，針對個人動向、是否參選與未來規劃蘇也不願多談，僅表示自己是以台灣綠色立委聯盟身分為林靜儀助選，盼大家把重點放在中二選區立委補選上；他也強調，相信台灣綠色立委聯盟成員的影響力，可凝聚所有「愛台灣的選票」，成為林的依靠。針對蘇的動作，港媒分析，一方面是為重返政壇埋下伏筆，一方面則間接展現其政治影響力。