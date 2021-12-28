看好春節聚餐商機，台北喜來登大飯店首次加開「初二走春宴」每桌10位28800元+10%，菜單內容包括：錦繡六小福、清燉鮑魚佛跳牆、蠔皇一品參、起司焗龍蝦等豐盛桌席料理，席間更提供果汁暢飲及每桌兩瓶精選紅酒或白酒，並加贈飯店特製的「福氣虎」造型鹽雕，標榜為新的一年招福納吉。

過年過節家族選擇在飯店聚餐的比例越來越高，受疫情影響預計返台國人眾多，更直接反映在今年新春圍爐市場，台北喜來登飯店指出，除夕宴和去年相比成長約三成，且提前至11月即滿座，但詢問電話仍十分熱絡。

作為除夕團圓宴衍伸，台北喜來登推出「初二走春宴」讓回門女兒女婿能輕鬆享受與家人相聚的幸福時光，預訂「初二走春宴」特別安排獨立式包廂，寬敞舒適的空間由專人布置增添氛圍，長輩及小孩可自在同樂，不用擔心影響其他賓客，席間享用澎派美味的錦繡六小福黃皮雞、烏魚子、鮮干貝、椒麻千層等開啟味蕾，以及嚴選南非六頭鮑的清燉鮑魚佛跳牆、肥厚鮮爽的蠔皇一品參、奶香濃郁的焗烤活龍蝦、以及飽滿蟹膏的紅蟳蒸米糕等，飯後享用溫潤滑順的燕窩杏仁露搭配海鮮酥餅，為美好的團圓時光畫上句點。

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