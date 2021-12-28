立法院今天三讀通過《刑法》部分條文修正草案，對於辱罵執法中的公務員，要加重刑罰，可處一年以下有期徒刑、拘役或十萬以下罰金。損壞、除去或污穢公共場所文告也處6萬以下罰金。

國民黨立委葉毓蘭表示，這幾年妨礙公務狀況屢發生，第一線執法人員，包括警消、海巡等，執行公務中常被民眾言語辱罵，甚至遭到民眾攻擊，真的是言論自由範疇嗎？

葉毓蘭說，有人認為對辱罵公務員加重刑罰有侵害言論自由，但言論自由並非無限上綱，應該制定法律加以限制，民眾攻擊執法人員，也是在影響對內主權，難道都不該受法律規範嗎？

原法規定，公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行之職務公然侮辱者，處六月以下有期徒刑、拘役或三千元以下罰金。三讀條文提高成可處一年以下有期徒刑、拘役或十萬以下罰金。

此外，三讀條文也規定，也加重聚眾賭博刑責，公共場所聚賭，從處三萬元以下罰金提高至可處五萬以下罰金。因應新型態賭博行為，也將電子通訊、網路平台的賭博列入。

《刑法》相關條文修正也三讀通過，若假釋期間犯罪被判緩刑或6月以下有期徒刑確定，得依具體個案情況，考量犯罪特性、情節及受刑人特殊事由等，由法務部審酌是否有再入監執行刑罰之必要。