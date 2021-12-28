教育部今天在「大專校院校務資訊公開平台」公布全國155所大學的辦學資訊，台北醫學大學、中山醫學大學、台灣神學研究院及唯心聖教學院等4所學校109學年可用資金為負數，其他學校均為正數。教育部表示，可用資金呈現負數是一個警訊，但有可能是學校投入新工程，並非判斷辦學績效唯一指標。

根據教育部公布的資料，109學年公立大學可用資金最多的前3名學校分別是53.34億元、高雄科大48.47億元及台中科大的33.95億元；至於私立大學可用資金最多的前3名為明志科大72.11億元、亞東技術學院57.26億元及長庚大學54.85億元。

不過全國155所大學中，有4所學校109學年的可用資金為負數，分別為北醫大-3489萬元、中山醫學大學-1億8757萬元、台灣神學研究院-145萬元及唯心聖教學院-22萬元。

教育部表示，「可用資金」表達學校這一學年度內可變現的現金，是否足以支應年內到期的債務。這項指標宜長期觀察，學校可能因撥款進行校舍工程等情況，使年度債務呈現負數。「可用資金」也是給董事會一個警訊，可能要多挹注一些資金，讓學校財務運作更為充裕。