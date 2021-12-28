通緝犯攀牆逃逸 新北保大警圍捕成擒

新北警保大第一中隊員警昨（27日）晚10時至新莊區思源路查緝竊盜通緝犯林姓男子，林男欲從後陽台攀牆逃逸，與警方對峙10分鐘後，走險跳到隔壁棟公寓，但仍遭警方圍捕成擒，所幸無人受傷，訊後已依法送辦。

警方表示，員警到場後聽聞門內有聲響，經側訪鄰居表示4樓後面陽台疑似有人攀爬的聲音，員警隨即至後方防火巷查看，發現林嫌正攀爬至後方陽台，踩踏3樓遮陽板欲逃往至對面大樓，但因有相當高度，多次進出後面陽台仍未成功，2名員警遂守在後方防火巷全程監看，並通報警力支援，1名員警則在林嫌住處大門持續對其喊話，請其自願開門讓警方進入。

林嫌確定大門及防火巷皆有人看守後，企圖再從後面陽台逃離，並懸掛在3樓窗戶邊與員警僵持約10分鐘，員警因擔心林嫌體力不支發生意外，遂請消防隊到場協助，但因後方防火巷狹小，消防人員到場無法利用消防升降梯，員警多次喊話勸降，但林嫌仍不願就逮，基於安全考量，員警請消防隊破門，林嫌竟搏命跳至隔壁4樓遮陽板再攀爬至頂樓。

員警追捕在樓梯間撞見林嫌，林嫌撞開員警逃離，員警立即通報圍捕，於10時45分在新莊區思源路419巷口將林嫌攔下，當場壓制逮捕。偵訊後，警方依竊盜通緝將林嫌移送歸案。