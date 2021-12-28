經濟部技術處應用AI人工智慧、AIoT、大數據等科技加入在照護服務應用上，帶動智慧長照從強調效率進入個人化及客製化照護服務，今(28)日支持工研院與日本Social Action Organization及照護服務業者中化銀髮事業共同合作，透過日本實證的照護資料庫系統及技術，結合工研院AI人工智慧運算分析、中化銀髮暖時光日照體系，並整合醫養護康業者，打造在地化AI復能服務系統與個人化照護，助攻臺灣成為全球智慧醫療及健康照護生態系中心。

工研院副院長暨健康樂活與智慧醫療照護聯盟(原智慧長照聯盟)召集人彭裕民指出，配合政府「精準健康」及「引導銀髮產業發展」政策目標，結產官學研，帶動自主營運之大健康生態系建立，以「資料驅動精準賦能」為目標，投入智慧照護3.0。初期有兩大困難點要克服，一是領域資料串接服務與技術，其二是可持續的商業模式。

此次臺日三方合作，將經由健康醫護數據的探勘，結合科技，發展出以個人為中心的智慧照護促健系統，讓被照護長者從被動化為主動，提升自我價值外，也藉此發掘出創新的智慧照護商業模式。其中，日本Social Action Organization(簡稱SAO公司)擁有逾2千萬筆的照護資料，設計出的ICT REHA復健系統，更在日本最大日照事業「MWS日高集團」使用，為日本智慧長照服務提供更精準的個人化復健療程。

Social Action Organization代表理事表示，公司在2016年獲得日本經濟產業省補助，建立照護預防及改善的復健平臺「ICT REHA」在給予長照補助下，以照護制度為基礎，記錄長者每次的復健表現數據後，從同樣病例，同年齡，同性別的好轉人群數據中推薦最適當的復健組合，促進行為的改變。這套系統在日本已授權給超過60家日照中心使用。希望透過日本經驗打造臺灣版的平臺，除了系統開發，還要會訓練人員獨立操作，將提供臺灣員工赴日受訓等課程，盼能與臺灣一起攜手克服超高齡社會帶來的挑戰。

中化銀髮總經理李宗勇表示，這次會選擇與日高集團合作，主因是他們的ICT REHA復能系統擁有累積10年以上、超過2000萬筆數據量，透過AI人工智慧演算，提供給日本長者「生活化的復能活動建議，自主選擇」，有助於加速建構屬於臺灣的「AI復能大數據系統」，而中化銀髮事業提供復能服務設計規畫以及日照中心場域應用驗證，工研院擁有前瞻創新研發技術，能夠將臺灣ICT、IoT的強項發揮在照護領域，雙方結合，以科技導入照護服務，讓「智慧健康照護服務3.0」可走向照護個人化、經營最佳化、復能精準化。