教育部今(28)日公布110學年大專校院註冊率，全國共46個碩博士班招不到新生，諸多公立頂大也入列，其中包含台灣大學語言學研究所博士班、清華大學全球營運管理研究所、陽明交通大學跨領域神經科學博士學位學程與成功大學奈米積體電路工程博士學位學程等。

在46個招生掛蛋的碩博士班中，其中碩士班14個、博士班32個，值得關注的是，台、清、交、成等多所代表性公立頂大，都有系所入列。

博士班方面，招生零的系所包含台大語言學研究所博士班與綠色永續材料與精密元件博士學位學程博士班、成功大學奈米積體電路工程博士學位學程博士班、中央大學經濟學系博士班等。

碩士班部分則有清大全球營運管理碩士雙聯學位學程碩士班、台灣師範大學體育與運動科學系體育行政教師碩士在職專班、高雄師範大學教育學系學校行政領導碩士班、暨南大學東南亞學系人類學碩士班等。

台大今年有兩個系所碩博士班招生掛蛋，台大研究生教務組主任陳每表示，語言所博士班雖沒招到新生，還是有人報考，最後沒有考生被錄取，主因在於所學專業非常專精，需要具備高門檻的外文能力。至於綠色永續材料與精密元件博士學位學程博士班，係由工學院攜手企業合辦，105年度成立迄今僅5年，算是很年輕的博士班，首度出現沒有招到新生的情況。

陳每說，這兩個碩博士班系所尚不至於裁撤，不過適逢少子化衝擊，碩博士班招生名額確實都會依照各自招生情況來調控。

清大全球營運管理碩士雙聯學位學程碩士班也出現招不到學生的情況，對此清大澄清，該學位學程與美國紐約州立大學石溪分校合作辦學，修讀的校內學生必須到美國上課2年，去年初開始受疫情衝擊，學生無法出國，因此決定自110學年第二學期停招，並於109年11月30日獲教育部核定。至於已入學的學生，校方會協助完成學業。

清華大學也提到，今年博士班註冊率達95.6％；碩士班因有AI、資通訊、半導體外加名額，註冊率達107％，整體註冊情況非常好。

台師大則回應，部分碩士在職專班過去多為教師開設的進修管道，近年來在職教師大多已取得碩士以上學位，進修需求人數已趨近飽和，因此考量停招或以其他方式轉型。

針對今年度體育與運動科學系體育行政教師碩士在職專班沒招到新生，台師大說，該班已完成階段性培育任務，並通過校內相關會議停止招生，但仍保留「運動科學碩士在職專班」，提供一般生進修需求管道。