據統計指出，截至上周為止，移工接種第一劑新冠肺炎比率已達89.6％，第二劑比率則達60.8％，為了鼓勵仲介機構協助外國人接種新冠肺炎疫苗，勞動部近期修正「私立就業服務機構從事跨國人力仲介服務品質評鑑要點」把移工接種新冠肺炎納入評鑑項目中。

依私立就業服務機構從事跨國人力仲介服務品質評鑑要點指出，仲介機構評鑑結果分 A、B、C三等級，依其級別不同給予不同的獎勵或淘汰機制。

近期疫苗接種數字漸漸趨緩，為了鼓勵民眾接種，指揮中心接連祭出多種政策，而為鼓勵仲介機構協助外國人接種新冠肺炎疫苗，勞動部祭出在明年1月底前疫苗接種率達70％、80％及90％就將在仲介評鑑分數給予不同的獎勵。

至於是否會因此有仲介強迫移工接種疫苗？勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，目前移工的第一劑新冠疫苗接種率上周已達89.6％，第二劑60.8％，顯現移工多數願意接種新冠肺炎疫苗，但為了鼓勵仲介提供如衛生所外展服務、預約接種協助等，因此將在分數上額外提供獎勵。